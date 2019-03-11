هطول أمطار شديدة على المسجد الحرام.. فيديو





وتشمل الحالة الطائف والهدا والشفا وبني سعد وميسان والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأحد.





تداولت وسائل إعلام سعودية، أمس الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة هطول أمطار شديدة على زوار المسجد الحرام وسط أجواء مفعمة بالإيمان.وكانت هيئة الأرصاد السعودية قد أصدرت، صباح أمس، تحذيرًا لحالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة، شملت مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وجازان وعسير والشرقية ونجران.وأوضحت الهيئة أن منطقة مكة المكرمة تشهد هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.