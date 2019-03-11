ماذا حدث لرجلين لحظة تحطم حوض سمك عملاق بأحد الكافيهات؟.. فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو، يظهر لحظة تحطم زجاج حوض أسماك ضخم فى أحد الكافيهات، الأمر الذى نتج غمرهم بالمياه تمامًا.



تعود التفاصيل عندما كان يقف رجلان داخل أحد الكافيهات لتناول القهوة بمدينة نيكشيتش- غرب الجبل الأسود، لحظة تحطم الحوض، والذي كان خاليًا من الأسماك.



ولحسن الحظ لم يصاب أى من الرجلين بأذى، ولكن الكافيه بلغت خسارته 7 ألاف دولار أمريكي جراء الحادث.



