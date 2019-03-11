عمرو أديب معلقا على ترحيل ماليزيا 6 من الإخوان إلى مصر: مش عاوزينهم

علق الإعلامي عمرو أديب علي واقعة ترحيل دولة ماليزيا ستة من جماعة الاخوان الارهابية، الى الدولة المصرية قائلا: "مش عاوزينهم يرجعوا".



وأضاف خلال تقديمه ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الخوف انتشر بين جماعة الإخوان الإرهابية لعدم وجود مأوى تقوم بحمايتهم في الوقت الحالي قائلا: "جماعة الإخوان بيهرو في بنطلوناتهم عشان لو في اي دولة هيترحل على مصر".



ووجه أديب الشكر إلى رئيس دولة ماليزيا وحكومته، على الوقوف بجانب الدولة المصرية وتسلم الجماعات الإرهابية التي تقوم بتدمير الأراضي المتواجدة بها.



وتابع : "قناة الجزيرة قامت بأبرز معاملة قاسية الإخوان المقبوض عليهم في مصر لكن ماليزيا لايستطيع أحد أن يكذب أخبارها".







