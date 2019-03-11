عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

مشروع "عاش هنا" أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.



من أبرز الأماكن التي وثقها المشروع، المكان الذي عاش فيه الفنان الكبير أحمد رمزي حيث وضع لافتة على منزله توضح عنوانه "26 شارع يحيى إبراهيم - الزمالك - القاهرة" كما دون على اللافتة تاريخ الميلاد: 23/03/1930 ، تاريخ الوفاة: 28/09/2012 .



ولد أحمد رمزي بمحافظة الإسكندرية.



كانت أولى بطولاته السينمائية في فيلم "أيامنا الحلوة " عام 1955.



قدم عددًا من الأعمال السينمائية خلال تلك الفترة، ثم خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.



في نهاية السبعينات قرر رمزي الاعتزال.



وفي منتصف التسعينيات عاد من خلال عدة أعمال بدأها بفيلم "قط الصحراء"، "الوردة الحمراء"، ومسلسل "وجه القمر".



تعتبر قصة دخول أحمد رمزي مجال التمثيل في السينما من الحكايات الغريبة التي لا تخلو من الطرافة، حيث أن الفتى رمزي منذ نعومة أظافره وهو يحلم بسحر السينما خاصة عندما وصل إلى مرحلة الشباب وشعر بذاته جديرًا بهذا الشرف.



ولقد كانت علاقة الصداقة التي تربطه بـعمر الشريف الذي كان يهوي السينما هو الآخر من العوامل التي رسخت الفكرة في ذهنه، وكان هناك لقاء دائم بين رمزي وعمر وشخص آخر في جروبي وسط البلد وفي أحد هذه اللقاءات التقى هذا الثلاثي بالمخرج يوسف شاهين الذي يسأل عمر ورمزي أسئلة عديدة وظل رمزي يحلم بفكرة السينما وتوقع أن يسند له شاهين دورًا، ولكنه فوجئ في أحد الأيام بصاحبه عمر الشريف يخبره أن "شاهين اختاره ليكون بطل فيلمه الجديد" صراع في الوادي " وكان ذلك عام 1954، وصدم رمزي لكنه لم يحزن لأن الدور ذهب لصديقه عمر، فظل الحلم يراوده وعندما أسند يوسف شاهين البطولة الثانية في نفس العام لـعمر الشريف في فيلم شيطان الصحراء ذهب معهم رمزي وعمل كواحد من عمال التصوير حتى يكون قريبًا من معشوقته السينما.



وفي ليلة عندما كان جالسًا في صالة البلياردو كعادته لمحه المخرج حلمي حليم ولاحظ سلوكه وتعبيراته فعرض عليه العمل معه في السينما وسعد جدًا بذلك، وكانت أول بطولة له في فيلم أيامنا الحلوة عام 1955 والطريف أن البطولة كانت مع صديقه عمر الشريف والوجه الجديد وقتها عبد الحليم حافظ لينطلق أحمد رمزي بعدها في سماء الفن.



ولقد قدم أعمالًا هامة عبر فيها عن مشاعر ومشكلات شباب وجيل العشرينات أصحاب الجسد الممشوق والقوام السليم حيث كان من هواة الرياضة، وتوالت أدوار وأعمال رمزي التي بلغ عددها 100 فيلم في مدة 20 عامًا هي عمره السينمائي الذي أنهاه أول مرة في منتصف عقد السبعينات بعد انتهائه من تصوير فيلم «الأبطال» مع فريد شوقي.



من أبرز أعماله السينمائية: " حكاية وراء كل باب: 1979- الحب تحت المطر: 1975- جنون الشباب: 1975 - الأحضان الدافئة: 1974 - الأبطال: 1974 - - البحث عن فضيحة: 1973 - فندق السعادة: 1972 - أضواء المدينة: 1972 - ثرثرة فوق النيل: 1971- هاربات من الحب: 1970 - - صبيان وبنات: 1965 - الشياطين الثلاثة: 1964 - عائلة زيزي: 1963 - ابن حميدو: 1957 - تمر حنة: 1957 - الوسادة الخالية: 1957- إسماعيل يس في الأسطول: 1957 - أين عمري: 1957 - بنات اليوم: 1956 - القلب له أحكام: 1956 - صراع في الميناء: 1956). تم اختيار 3 أفلام إشترك فيهم الفنان أحمد رمزى فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد فى عام 1996، وهي : "أيامنا الحلوة -أين عمرى ، ثرثرة فوق النيل ".



يذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، وتمت الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها، ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الQR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.



