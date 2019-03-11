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مرأة

أسرع وأسهل طريقة للكيك بسعرات أقل

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تفضلين الحلويات ولكن تخشين على رشاقتك، يمكنك بدء يومك بتحضير كيك شهية ومذاق مختلف وسعرات على طريقة الشيف إلهام فتحي.

المقادير:

1 كوب دقيق
1 كوب زيت نباتي
1 بيضة مخفوق
1/2 كوب شوفان
1 كوب حليب خالي الدسم
رشة ملح
بيكنج باودر

طريقة التحضير:
فى وعاء وعاء واخلطي الزيت والحليب مع البيض.

وفي وعاء آخر اخلطي الدقيق مع الشوفان والبيكنج باودر والملح وأضيفي خليط البيض والحليب والزيت لخليط الدقيق والشوفان وقلبي حتى تصبح عجينة سائلة.

في مقلاة على نار متوسطة سخني الزيت وأضيفي ربع كوب من الخليط واتركيه حتى يتحمر ثم اقلبي البان كيك على الوجه الآخر حتى يتحمر.

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