فاصل كوميدى .. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء .. فيديو

تعرضت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، لفاصل من الكوميديا، وذلك من خلال موقف محرج على الهواء، بسبب فريق إعداد برنامجها، في أثناء مداخلة هاتفية مع السيدة سحر الحبشي، والدة الشهيد جندي مجند محمد صبري.



حيث قاطعتها والدة الشهيد، خلال إلقائها سؤالًا عليها، قائلةً: "معلش اعذريني.. عايزيني في مكالمة مع الأستاذ وائل الإبراشي"، فقالت عسل: "لا مفيش حاجة، يكفيني إنك كنتي معايا".



يشار إلى أن القوات المسلحة والشعب المصري يحتفلون بـ"يوم الشهيد"، اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.