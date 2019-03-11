ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

مواطن يشكو من الكلاب الضالة بالمطرية

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:50 ص
صدى البلد
كريم ناصر
بعث القارئ محمود حسين أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة سنترال المطرية.  

وٱوضح "حسين" أن منطقة سنترال المطرية وشارع الترولى تعانى من انتشار الكلاب الضالة بصفة مستمرة وإيذائها الأطفال ما يثير الرعب في قلوب المارة ليلا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ترشيحاتنا

قصة قاعدة دييجو جارسيا العسكرية السرية.. تفضح تاريخ تسلم أمريكا راية الاستعمار من بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.. قضية الجزيرة تعود للواجهة بعد مطالبة الأمم المتحدة للندن بتسليم مستعمرتها

شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده

هند عبد الرسول.. تتحدى المستحيل لتصل إلى قمة هرم النجاح بقنا

شركة عالمية توفر 100 ألف فرصة عمل بمصر خلال 2022.. تعرف عليها

ماذا حدث لرجلين لحظة تحطم حوض سمك عملاق بأحد الكافيهات؟.. فيديو

نظر محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

عمرو أديب يستعرض السيرة الذاتية للفريق كامل الوزير: رجل ذو إنجازات كثيرة

علي حسين يستعد لطرح يا الزينة

مدرب منتخب مصر: عبد الله السعيد لا يناسب خطة الفراعنة.. فيديو

أول تعليق من الاتحاد السكندري على أزمة صبري رحيل .. فيديو

Apple تطرح هذا الهاتف بـ 4450 جنيها فقط .. صور

عضو اتحاد الكرة يشيد بأداء الزمالك أمام جورماهيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد.. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو
Oppo تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم
شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده
زينب الهواري: الإسبان انبهروا بالمغرب في المونديال.. وجاهزون لأفريقيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟