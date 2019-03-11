مواطن يشكو من الكلاب الضالة بالمطرية

بعث القارئ محمود حسين أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة سنترال المطرية.



وٱوضح "حسين" أن منطقة سنترال المطرية وشارع الترولى تعانى من انتشار الكلاب الضالة بصفة مستمرة وإيذائها الأطفال ما يثير الرعب في قلوب المارة ليلا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.