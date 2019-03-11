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مرأة

انسى الكرش للأبد بهذه الوصفة العجيبة

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:56 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تعانى من الكرش وجربت كل الطرق دون جدوى يمكنك تفتيت الدهون، وإزالة الكرش في أيام تسريع حرق دهون البطن بمشروب سريع له مفعول السحر في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في جسمك.

إليك مكوناته وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاى الهندي".

كل ما تحتاجين:

عصير ليمونة واحدة
ملعقة من بذور الشيا
نصف كوب من الماء
ملعقة طعام من العسل

طريقة تطبيق المشروب:

فى الخلاط الكهربائى أمزجى كافة المكونات لتتجانس تماما وتناولى كوب إلى كوبين منه على مدار اليوم وستدهشين بالنتيجة.

ويجب بجانب هذا المشروب ممارسة تمرينات الأيروبيك على الأقل ساعة يوميا وإتباع نظام غذائى معتدل وستدهشين بالنتيجة.

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