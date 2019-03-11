تامر الشهاوي يكرم عددا من أهالي الشهداء بدمياط

وجه النائب تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية لشهداء الذين يسقطون فداء للوطن من أجل نصرته ورفعته وفي مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تسعى لتدمير مصر.



وكرم الشهاوي ، أثناء المشاركة باحتفالية يوم الشهيد بمركز شباب مدينة السرو بمحافظة دمياط، عدد من أهالي شهداء المركز ، معربا عن تقديره لأهالي الشهداء والتضحية التي قدمها أبناؤهم في سبيل مصر.



وأضاف الشهاوي ، أن مصر محفوظة ليوم الدين ، حيث إن كل الكتب السماوية والأديان تحدثت عن ذلك ، متمنيا أن يظل الشعب المصري متماسك وداعم لجيشه وشرطته في مواجهة الإرهاب.