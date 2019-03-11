عمرو أديب يستعرض السيرة الذاتية للفريق كامل الوزير: رجل ذو إنجازات كثيرة

استعرض الإعلامي عمرو أديب السيرة الذاتية، للفريق كامل الوزير وزير النقل ، مضيفا أنه محل ثقة القيادة السياسية بنسبة 100 % معلقا: "راجل ذو إنجازات كثيرة ".



وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك كثير من العوائق التي تقابل الفريق كامل الوزير داخل هيئة النقل ،وبالتحديد هيئة السكك الحديد، موضحا أنه يحتاج إلى الكثير من الامكانيات والوقوف معه للخروج من تلك الأزمة.



وتساءل أديب بقوله :"لماذا لا يتم الاعتماد علي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في تنفيذ مشاريع الدولة معلقا :" ده جيش بلدنا وكان ايام عبد الناصر يتم الاعتماد عليهم ".

