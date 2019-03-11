فنزويلا .. قرار عاجل من مادورو بعد أزمة الكهرباء

أعلنت حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، إنها ستعلق عمل المدارس والشركات غدا الاثنين بسبب استمرار انقطاع الكهرباء.



وتشهد فنزويلا منذ الخميس الماضي انقطاعًا شاملًا للتيار الكهربائي ما تسبب بحرمان السكان من الكهرباء والمياه ووسائل النقل، وفاقم صعوبة التمّون في بلد يعاني من أزمة سياسية واقتصادية خانقة.



من جانب آخر، دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، الجمعية الوطنية لعقد جلسة استثنائية سيطلب فيها ”إعلان حالة الطوارئ“ من أجل إتاحة دخول المساعدات الإنسانية.

