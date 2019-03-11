الصورة الأولى للمطربة مروة نصر من داخل المستشفى

تعرضت المطربة مروة نصر لوعكة صحية وتم نقلها الى المستشفى بعد إصابتها بهبوط مفاجئ فى الدورة الدموية .



ونشرت مروة على صفحتها على فيس بوك صورة لها من داخل المستشفى: " شكرا لكل اللي قلقوا عليا وكل الى كلموا امى لما نزلت صورتي وبعتذر لأنى مش معتاد اظهر فى حالة ضعف انا الحمدلله اتحسنت بس محتاجة دعواتكم وشكرا للكل واحد واحد وبعتذر عن عدم الرد لأن لسه مش قادرة اتكلم ليكم كل التقدير والاحترام".



يذكر أن مروة طرحت مؤخرا أغنية "حب قديم" للفنانة مروة نصر، نسبة مشاهدة مرتفعة تخطت مليون مشاهدة فى أول 3 أيام من عرضها فقط، والأغنية ضمن ألبومها الجديد بعنوان "حلوة السهرة" والذي تم طرحه بمناسبة عيد الحب.



والأغنية من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى الشعيبى وتوزيع نادر حمدي.