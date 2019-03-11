فائدة جمالية غير متوقعة للبابريكا

فوائد جمالية غير متوقعة للبابريكا (وهو الفلفل الأحمر المطحون) في الحفاظ على صحة البشرة وتخفيف ظهور علامات الشيخوخة لغناه بكم كبير من مضادات الأكسدة ومحاربة البقع الداكنة إليك قناع سريع يعتمد على البابريكا يعمل على تفتيح البشرة لدرجات يقدمه موقع بولد سكاى الهندى..



كل ما تحتاجين:



• ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

• ملعقتان كبيرتان من البابريكا الحلوة.

• ملعقتان كبيرتان من مبشور الأفوكادو.

• ملعقة زبادى.



طريقة تطبيق الوصفة:

تمزج المكونات ثم يوزع المزيج على البشرة نظيفة ويترك لـ 30 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر لنتائج أفضل، ينصح بتكرار هذا الماسك مرة في الأسبوع وستدهشين بالنتيجة.