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Oppo تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:31 ص
Oppo تطلق أحد أكثر
Oppo تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم
عبد العزيز جمال
كشفت شركة "Oppo" في الهند مؤخرا عن هاتف "F11 Pro" بمميزات تنافسية عالميا.

ويعتبر حد أكثر الهواتف تطورا في العالم، وأبرز ما يميز هذا الهاتف هو الكاميرا الأمامية التي أتت بتقنية "pop-up"، حيث وضعها المصممون داخل جسم الهاتف، وجعلوها تخرج منه فقط عند الحاجة لاستعمالها، ما مكنهم من صنع الشاشة بدون حواف، لتملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، بحسب روسيا اليوم.

ويستخدم الجهاز معالج "MediaTek Helio P70" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع "VOOC 3.0".

وزودته "Oppo" أيضا بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ "microUSB"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح NFC وبلوتوث للاتصال مع الشبكات والأجهزة الأخرى.

كما جاء هذا الجهاز بماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (48+16) ميغابيكسل، تعد واحدة من أفضل كاميرات الهواتف حاليا، وشاشة بحجم 6.54 بوصة.

Oppo تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم
Oppo تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم

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