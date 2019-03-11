أبرز أخبار التوك شو ليوم الأحد.. أحمد موسى عن تكليف كامل الوزير بتطوير السكة الحديد: رجل المهام الصعبة.. ومحمد أبو العينين يطالب بترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات قومية بأفريقيا

أحمد موسى عن تكليف كامل الوزير بتطوير السكة الحديد: رجل المهام الصعبة









ضبط إرهابيين متنكرين بالنقاب حاولوا الهروب إلى ليبيا.. فيديو



أذاع برنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، فيديو يعرض ضبط إرهابيين حاولوا الهروب إلى ليبيا متنكرين بالنقاب.



محمد الباز: التكريم يذهب لأهله بدليل اختيار وزير النقل الجديد .. فيديو

علق الإعلامي محمد الباز على تعيين الفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، وزيرًا للنقل.



وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: «ما جري اليوم مع الفريق كامل الوزير الذي حصل على ترقية يقول لنا إننا أمام ثوابت للدولة المصرية التي يتم ترسيخها وهو أن التكريم يذهب لأهله».



وائل الإبراشي عن تولي كامل الوزير وزارة النقل: بوصلة نجاح

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن إسناد وزارة النقل والمواصلات للفريق كامل الوزير، يعد بوصلة نجاح، نظرا لما قام به من تطوير ونجاحات هندسية كبرى خلال فترات زمنية قصيرة.



أحمد موسى يكشف سبب ترقية الفريق كامل الوزير.. فيديو

وكشف الإعلامى أحمد موسى سبب ترقية الفريق أول كامل الوزير قائلا:"الفريق كامل الوزير حصل على الترقية لأنه قدم الكثير للبلد ولم يفكر سوى فى مصلحة الوطن".



أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن



قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس السيسى أزاح الستار قليلا وكشف جزءا مما حدث فى مصر من خلال 11 فبراير 2011 وحتى الآن.





رجل يختفي عن أسرته بـ ماليزيا لمدة شهر بسبب لعبة PUBG.. فيديو

روت الفنانة نهال عنبر، خلال تقديمها برنامج "كلام ستات"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، موقفا طريفا بسبب لعبة بابجي.



وقالت "عنبر"،: «في ماليزيا كان فيه ست فضلت تدور على زوجها لمدة شهر وكان مختفي ومفيش حد عرف يوصل له، وفي الآخر لقوه بيلعب "بابجي"».



وأشارت: «كان مختفي علشان كان عايز يلعب "بابجي"، في هدوء، وطفش من زوجته علشان يقعد شهر يلعب بابجي، والرجل اعترف»، متابعة: «الست اعترفت إن اللعبة بتدمر الأسرة والمفروض إن فيه حاجات كتيرة مهمة المفروض الإنسان يعملها بيأجلها علشان يلعب بابجي».



عمرو أديب يكشف حقيقة تعرض الزعيم عادل إمام لأزمة صحية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفن المصري هو القوة الناعمة داخل الدولة.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر" أن الزعيم عادل امام يتمتع بصحة جيدة، نافيا ما يتردد حول توقف تصوير مسلسله الحالي "فلانتينو".





محمد أبو العينين يطالب بترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات قومية بإفريقيا ..فيديو

لتقى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بوفد رجال الأعمال اليابانيين الذي يزور القاهرة حاليًا؛ للمشاركة في المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، ومنتدى الاستثمار المصري الياباني.



حضر اللقاء وفق التقرير الذي أذاعه الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «علي مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، "ماساكى نوكى"، سفير اليابان لدى القاهرة، ومحمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى - الياباني، و"ساتوشى اوزاوا"، رئيس جمعية الأعمال اليابانية المصرية، و"هيرويوكي إيشيجي"، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، والمهندس حسام عبد العزيز، مستشار الوزير لشئون الصناعة.



وأشاد رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، بشهادة الوفد الياباني بالوضع الحالي المستقر لمصر خاصةً المتغيرات الإيجابية في الاستثمار وتسهيل مناخ الأعمال، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الياباني في القارة الإفريقية وترجمة هذا التعاون لمشروعات قومية كبرى تقودها اليابان بالقارة الإفريقية لاسيما مشروع خط النقل المباشر بين الإسكندرية وكيب تاون.





عقب الإعلامى أحمد موسى، على قرار تكليف الفريق أول كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020، قائلا:"كامل الوزير هو الرجل المناسب فى المكان المناسب".وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "كامل الوزير هو رجل المهام الصعبة، موضحا: "عارفين الساعة هذا الرجل مثل الساعة قمة في الالتزام والتفانى فى العمل".