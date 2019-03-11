سماح أنور تعود للسينما

عادت الفنانة سماح أنور للسينما من جديد من خلال فيلم "استدعاء ولى عمر" للمخرج أحمد البدري، وإنتاج وائل عامر.



ويشارك فى بطولة الفيلم محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، انتصار، كلوديا حنا، محمد لطفي، مي كساب، ايمان السيد، تأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.



يستعد المُنتج وائل عامر خلال الفترة المُقبلة لخوض عدد من الأفلام السينمائية، خاصة أنه تعاقد مع أحد النجوم الكبار لتقديم عمل سينمائي جديد من المقرر الكشف عن الكثير من تفاصيله الفترة المُقبلة.