10 أشياء صادمة يجب أن تعرفيها عن صحة الثدي وفرص الإصابة بالسرطان

10 أشياء كل امرأة يجب أن تعرفها عن صحة الثدي وفرصها الشخصية في مواجهة الإصابة بسرطان الثدي على الرغم من أن الكثير من الإحصائيات عن الإصابة به قد تكون مخيفة إلا أن معدلات الشفاء تستمر في الزيادة.



ما الذي يمكنك فعله للعناية بصحة ثديك في كل مرحلة من مراحل الحياة؟، وكيف يمكنك معرفة فرصك في الإصابة به؟، وما هي التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في زيادة الوقاية من السرطان؟ فيما يلي 10 نقاط يجب أن تعرفها كل إمرأة عن صحة ثديها



1. نمط حياتك:

قد يؤثر أو لا يؤثر نمط حياتك على صحة ثديك فتعد العناية بصحتك العامة هي خطوة واحدة نحو الحفاظ عليه.



2. ارتداء الحمالة الصدرية نعم أم لا

لا يوجد دليل علمي على وجود صلة بين ارتداء حمالة الصدر وسرطان الثدي ومع ذلك ، قد تتسبب حمّالة الصدر غير الملائمة في انزعاج الظهر والكتف وربما تسد قنوات الحليب في الأمهات المرضعات.



3. الرضاعة الطبيعية:

الرضاعة الطبيعية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 20 ٪ ، أكثر أو أقل.



4. أدوات تحديد النسل:

بالنسبة للنساء الأصحاء اللواتي لا يستجيبن للعوامل الوراثية المؤدية إلى الإصابة بسرطان الثدي ، فإن طرق منع الحمل الهرمونية مثل الحبوب أو الحقن أو الحلقة قد تزيد من فرصة الإصابة بالسرطان ... ولكن بمقدار ضئيل للغاية. فيفضل إذا كنت قد تجاوزت الأربعين من عمرك ولديك فرص للإصابة بسرطان الثدى البحث عن وسيلة أخرى.



5. علم الوراثة:

العامل الوراثي الأكثر شيوعًا الذي يزيد من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي هو طفرة موروثة في جين BRCA1 أو BRCA2. ولكنها في بعض الأحيان تتحول وتتسبب في نمو غير طبيعي للخلايا. إذا كان لديك واحدة من هذه الجينات فتزيد فرصة الإصابة بنسبة 70٪ .



6. الفحص الذاتي:

مهما كان عمرك، يوصي الخبراء بإجراء فحص ذاتي للثديين على الأقل مرة في الشهر. تم إجراء ما يصل إلى 40 ٪ من تشخيص السرطان نتيجة تحديد النساء للورم أو غير طبيعي من خلال الفحص الذاتي. الكشف المبكر يزيد بشكل كبير من نتائج العلاج الناجح و معظم النساء لديهن بعض النسيج العقدي في ثديهن ، ومعظم الكتل ليست سرطانًا.



7. أنتبهى لأية علامات تحذيرية:

إذا لاحظت أي من تغييرات استشر طبيبك على الفور كوجود كتلة محسوسة أو تغيير فى شكل الحلمة أو إحمرار أو إفرازات غير عادية أو عروق بارزة.



الماموجرام:

في السنوات الأخيرة كان هناك بعض الجدل حول متى يجب أن تبدأ المرأة في الحصول على صور الثدي الشعاعية الروتينية. الإجماع العام هو أن النساء اللائي يواجهن مخاطر متوسطة يجب أن يبدأوا بتصوير الثدي الشعاعي سنويًا بين سن 45-50 سنة.



9. معدلات البقاء على قيد الحياة آخذة في التحسن:

التحسينات المستمرة في الوقاية من سرطان الثدي تساعد في الحفاظ على معدلات البقاء على قيد الحياة وهنا تأتى أهمية الكشف المبكر.



10. تقليل المخاطر الخاصة بك:

عن طريق الفحص المنتظم وإتباع عادات غذائية صحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.