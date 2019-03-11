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منوعات

Apple تطرح هذا الهاتف بـ 4450 جنيها فقط .. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:24 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة Apple الأمريكية عن أحدث سعر لهاتفها iPhone SE، والذى طرحته عبر موقعها الرسمي مقابل 250 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 4450 جنيها مصريا لـ نسخة سعة 32 جيجابايت، بكل الألوان.

أما نسخة سعة 128 جيجابايت مقابل 300 دولار، ما يعادل 5340 جنيها، ويعد هذا الهاتف هو أخر إحياء لتصميم iPhone 5S، والذى نزل بعده بعامين، ليتشارك مع الأحدث وقتها iPhone 6S فى المعالج والكاميرا.

يذكر أن الهاتف غير مشفر ومفتوح على كل الشبكات العالمية، ولم تكشف الشركة الأمريكية عن ميعاد انتهاء هذا الخصم الكبير فى سعر الهاتف.

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