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أول تعليق من أمريكا على حادث الطائرة الإثيوبية

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:29 ص
موقع سقوط الطائرة
موقع سقوط الطائرة
أحمد قاسم
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، عن تعازيه لإثيوبيا في حادث الطائرة التي تحطمت صباح أمس وهي في طريقها إلى نيروبي، وأودت بحياة 157 شخصا، بينهم 8 أمريكيين.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تعازينا الحارة لأسر وذوي الضحايا الأمريكيين وجميع الضحايا الآخرين الذين لقوا مصرعهم في هذا الحادث الأليم، السفارة الأمريكية في أديس أبابا وكينيا تعملان على قدمٍ وساق لتوفير المساعدات اللازمة".

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أن ضحايا الطائرة هم مواطنين من 35 دولة، قائلة في بيان لها: "قائمة القتلى تشمل 32 كينيا و18 كنديا و9 إثيوبيين و8 إيطاليين و8 صينيين و8 أمريكيين و7 بريطانيين و7 فرنسيين و6 مصريين و5 ألمانيين و4 هنود و4 سلوفاكيين و3 نمساويين و3 سويديين و3 روس ومغربيان وإسبانيان وبولنديان وإسرائيليان".

كما قتل شخص واحد من كل من السعودية واليمن والسودان والصومال وجيبوتي وبلجيكا وإندونيسيا والنرويج وصربيا وإيرلندا وتوغو وموزمبيق ورواندا وأوغندا ونيبال ونيجيريا.

وتحطمت الطائرة من طراز "بوينغ 737-800MAX " التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا.

وأقلعت الطائرة عند الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من العاصمة أديس أبابا باتجاه نيروبي، وفقد الاتصال بها بعد ست دقائق.

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