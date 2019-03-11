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حرائق وكوارث.. احذري الاستخدام الخاطئ لتلك الأجهزة في مطبخ

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:35 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أخطاء كارثية تقومين بها بالمنزل تسبب مشاكل غير متوقعة سواء كانت مشاكل صحية أو حرائق أو تقليل العمر الافتراضي للأجهزة وكلها تحدث فى النهاية بسبب الاستخدام الخاطئ إليك أبرز تلك المشاكل يقدمها موقع "powerofpositivity".

-الاستخدام الخاطىء للسخان .. 
كثيرا ما يحدث انفجار لسخان المياه بسبب إغفال صيانة صمام الأمان وترسب الأملاح فوقه بسبب التآكل والصدأ وتعد من الأخطاء الكارثية الأخرى فى التعامل مع السخان عدم فصل المنظم الحراري «الثرموستات» عند الوصول للدرجة الموصى به.

- الاستخدام الخاطئ للثلاجة.. 
وضع الثلاجة بجانب مصدر سخونة مثل "البوتاجاز" يسبب عدم التهوية بشكل جيد كذلك ترك باب الثلاجة مفتوحًا أكثر من دقيقة خاصة في الطقس الحار يسبب ارتفاع درجة حرارتها وسرعة تلفها.

-أخطاء المايكرويف .. 
الخطأ الفادح الذى يقوم به الكثيرون عند تسخين الطعام داخل المايكرويف هو فتح الباب ليخرجون الطعام من المايكرويف ويغلقون الباب على الرغم من أن الوقت الذي تم ضبطه للتشغيل لم ينته بعد، وهو ما يعد خطأ فادحا. فعندما يكون جهاز المايكرويف فارغا، لا يجد جسما بداخله يمتص الموجات التي تقوم بالتسخين، فيمتصها الجهاز نفسه ما يسبب له نوعا من التدمير الذاتي، الذي قد يصل ضرره إلى حد اندلاع حريق.

- كثرة استخدام الورق الفويل، يتكون من الألومنيوم والقصدير وهي مواد ضارة تتفاعل مع الطعام الساخن وتسبب التسمم الغذائى، كما أن الأخطر استخدام البعض له ولفه حول ماسورة الغاز ما يزيد من السخونة وإمكانية حدوث حرائق أو تلف فى المواسير دون ملاحظتها بسبب تغليف المواسير بورق الألمنيوم لفترات.
حرائق وكوارث.. احذري الاستخدام الخاطئ لتلك الأجهزة في مطبخ

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