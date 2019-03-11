جروس: الزمالك يستحق رباعية جورماهيا ومباراة حسين داي صعبة

عبر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته ورضاه عن أداء اللاعبين والفوز برباعية نظيفة على جورماهيا الكيني مساء اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.





وأضاف جروس، عقب المباراة، أن الزمالك سعى للفوز منذ بداية المباراة أمام جورماهيا واستحق الفوز الكبير.





وأشار المدير الفني للزمالك إلى أن هناك مباراة متبقية للزمالك أمام "نصر حسين داي" الجزائري واصفا إياها بالصعبة، مشددا على أن التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية لن يكون سهلا.



ومن المقرر أن يواجه الزمالك حسين داي الجزائري في الجزائر الأحد المقبل في الجولة السادسة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط.



وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة من مران اليوم الإثنين، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية عصر الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.



في غضون ذلك، قرر مجلس إدارة نادي "الزمالك" صرف 50 ألف جنيه مكافأة فورية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي بعد الفوز على جورماهيا الكيني.



وفي الوقت نفسه، قرر المجلس توقيع عقوبة مالية على اللاعب حميد أحداد بسبب استهانته بالخصم في مباراة جورماهيا.

