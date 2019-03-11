أشياء احذري تسخينها فى الميكروويف تسبب السرطان وحروق

هل أنت امرأة عاملة وتجدين سهولة وتوفير للوقت لتسخين طعامك فى المايكرويف إذن انتبهي لتسخين تلك الأشياء فقد يسبب بعضها كوارث والبعض تغير المذاق تماما إليك أبرزها يقدمها موقع "بولد سكاى الهندي".



- تسخين البيتزا... يغير قوامها لذا يجب كوب مع البيتزا داخل المايكرويف حتى لا تتعرض للجفاف.



- الصلصة داخل المايكرويف .. وضعها دون تغطيتها يسبب تناثر قطرات الصلصة في كل الاتجاهات لتلوث الجهاز من الداخل لذا يفضل تغطيتها قبل تسخينها.



البيض المسلوق.. من أكثر الأخطاء شيوعا هو وضع البيض المسلوق داخل المايكروويف لأن البيض المسلوق المعاد تسخينه في الميكروويف يمكن أن ينفجر بعنف حتى يدمر السمع وإصابتك بالحروق بمجرد فتح باب المايكروويف.



-الخضر الورقية تحتوي على نترات يمكن أن تتحول إلى نيتروزامين عندما تتعرض لعملية التسخين في الميكروويف، هذه النيتروزامين هي في الواقع مادة مسرطنة.

