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فن

شاهد .. كيف احتفلت ليلى علوي بعيد ميلاد يسرا.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:03 ص
صدى البلد
سمر سعد
احتفلت الفنانة ليلى علوى بعيد ميلاد الفنانة يسرا، وقامت ليلى بنشر فيديو مجمع لمشاهد جمعتها بالفنانة يسرا من لقاءات سابقة.

وعلقت ليلى علوي، على الفيديو وكتبت: "عشرة والأيام الحلوة، الصاحبة الجدعة والسند، أختي وحبيبتي وصاحبتي، وجودك في حياتي نعمة من ربنا وعشان أحكي عنك محتاجة عمر تاني فوق عمر صداقتنا، كل سنة وانتي معايا يا سيڤا، بحبك أوي وربنا يخليكي ليا".

يذكر أن ليلى علوي، تنتظر عرض فيلم "التاريخ السرى لكوثر"، ويشارك معها البطولة كلا من زينة وأحمد حاتم وإيناس كامل وفراس سعيد، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، وتجسد ليلى علوى من خلال الفيلم دور سيدة محجبة.

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