شاهد .. صفاء جلال في احتفال المجلس القومي للمرأة

شاركت الفنانة صفاء جلال فى احتفال المجلس القومى للمرأة مساء أمس، وشارك فى الحفل محاربات مرض السرطان من مستشفى بهية.



وأقيم المجلس الاحتفالية بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة خلال شهر مارس، وخلال الحفل قامت صفاء جلال بتوزيع الجوائز على الأمهات المثالية.



يذكر أن آخر أعمال صفاء جلال مسلسل سابع جار والتى جسدت من خلاله دور كريمة الممرضة.

