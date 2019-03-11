ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد .. صفاء جلال في احتفال المجلس القومي للمرأة

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:10 ص
صدى البلد
سمر سعد
شاركت الفنانة صفاء جلال فى احتفال المجلس القومى للمرأة مساء أمس، وشارك فى الحفل محاربات مرض السرطان من مستشفى بهية.

وأقيم المجلس الاحتفالية بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة خلال شهر مارس، وخلال الحفل قامت صفاء جلال بتوزيع الجوائز على الأمهات المثالية.

يذكر أن آخر أعمال صفاء جلال مسلسل سابع جار والتى جسدت من خلاله دور كريمة الممرضة.
شاهد .. صفاء جلال في احتفال المجلس القومي للمرأة
شاهد .. صفاء جلال في احتفال المجلس القومي للمرأة

ترشيحاتنا

مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو

عمرو أديب يشيد بقرار استبعاد موظفة مركز الكبد بالشرقية.. فيديو

ترامب: سأحصل على 98% من أصوات الإسرائيليين إذا نويت الترشح

بالأرقام.. كل منافسيك تخطوك يا صلاح

Oppo تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم

خناقة بالكراسي داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي.. فيديو

حكم إجبار الأب ابنته على الزواج من شخص ترفضه

أحمد مجاهد يتولى منصب المنسق العام لبطولة أمم أفريقيا

أول تعليق من الاتحاد السكندري على أزمة صبري رحيل .. فيديو

غرامة 300 ألف جنيه على المغربي حميد أحداد.. تعرف على السبب

أول تعليق من جروس بعد فوز الزمالك على جورماهيا

نيزك يضرب الأرض غدا .. حدث مروع قد يتحول لكارثة للملايين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

Oppo تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم
شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده
زينب الهواري: الإسبان انبهروا بالمغرب في المونديال.. وجاهزون لأفريقيا
محمد صلاح: مباراة الديربي ستكون مختلفة واجتماع رئيس الزمالك كلمة السر.. فيديو
مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟