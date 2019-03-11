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أخبار العالم

روسيا: طائرة استطلاع تراقب بلجيكا وهولندا

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:11 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلن القائم بأعمال رئيس المركز الوطني الروسي للحد من الخطر النووي، العقيد رسلان شيشين، اليوم الاثنين، أن روسيا ستقوم برحلة مراقبة فوق أجواء بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج في الفترة من 11 إلى 15 مارس، بموجب اتفاقية "السماء المفتوحة".

وقال شيشين في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنك" "في إطار تنفيذ اتفاقية السماء المفتوحة، تخطط مجموعة روسية من المفتشين للقيام بتحليقات لمراقبة الأجواء على متن طائرة روسية من طراز "إي أن-30 بي" أجواء بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج بداية من الـ 11 وحتى الـ 15 من مارس الجاري".

وأوضح أن الطائرة الروسية ستحلق وفق المسار المتفق عليه، وسيتحكم متخصصو دول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج باستعمال أجهزة الاستشعار وامتثال الخبراء الروس بأحكام البنود المنصوص عليها في اتفاقية "السماء المفتوحة".

وتابع: "رحلات المراقبة بموجب الاتفاقية (اتفاقية السماوات المفتوحة)، سيعزز المزيد من الانفتاح والشفافية ضمن الأنشطة العسكرية للدول المشاركة في الاتفاقية. وهذه هي الرحلة الخامسة لروسيا الاتحادية فوق أراضي الدول المشاركة في الاتفاقية خلال العام 2019".

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