احمي عظامك فى 7 خطوات مع تقدم السن

لاشك أن العظام تدهور حالتها مع تقدم الإنسان فى العمر، حيث تصبح أكثر رقة وأقل كثافة، الأمر الذى يتطلب عناية خاصة تحميها من الكسر.



وبحسب سكاي نيوز، ينصح الأطباء في كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية، باتباع 7 خطوات للحفاظ على عظامك، مهما تقدمت فى العمر.



1- تناول الخضراوات:

هي أفضل مصدر لفيتامين C الذي يحفز إنتاج الخلايا المكونة للعظام، و أظهرت دراسات عدة أن الخضراوات تساعد على مد العظام بالمعادن اللازمة لتقويتها.



2- تمارين القوة:

أي الضغط على بعض المفاصل، لها أهمية خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قصور المفصل في الأطراف السفلية، مثل الركبة أو التهاب مفصل الورك.



3- فيتامين دال:

للمساعدة على امتصاص الكالسيوم، يحتاج معظم البالغين من 1000 إلى 2000 وحدة من فيتامين دال يوميا. ولأن حبوب الكالسيوم وفيتامين دال لا تلبي هذا المطلب، ينصح الأطباء بالتعرض للشمس.



4- حمل الأوزان:

تعد تمارين حمل الأوزان من بين التمارين الأفضل لبناء العظام والأكثر فاعلية، لكن يجب أن تكون هذه الأوزان محدودة، وينصح أن تكون باستشارة طيب أو مدرب رياضي على اطلاع على الحالة الصحية للمتدرب.



5- لا تفرط بالتدخين:

يرتبط فقدان كثافة العظام بالتدخين وشرب الكحول، فإذا كنت تدخن فابحث عن برنامج لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين الذي يؤثر بشكل سلبي على العظام.



6- فحص الكثافة:

يمكن للأطباء الحصول على صورة أشعة سريعة للتأكد من أن كثافة العظام سليمة، ويساعد هذا الفحص في تحديد مخاطر الإصابة بمرض هشاشة العظام والكسور.



7- تناول الأدوية:

يمكن للنساء والرجال الذين يعانون من هشاشة العظام بشكل مزمن تناول العديد من الأدوية لمنع حدوث كسر خطير، لا سيما في عظام الورك والعمود الفقري، وعليك استشارة طبيبك الخاص بهذا الخصوص.