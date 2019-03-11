تعرف على ابنة الراحل محمد متولى في ذكرى ميلاده.. نستولوجيا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد متولى، الذي ولد في الحادي عشر من مارس 1945 في مدينة شبين الكوم، وعاش في الإسكندرية، والتحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية.



قدم العديد من المسلسلات أشهرها: "أرابيسك"، "ليالى الحلمية"، "زيزينيا".



كما شارك في السينما بأفلام خالدة منها: "خلي بالك من زوزو"، "عصابة حمادة وتوتو"، "سلام يا صاحبي".



تزوج متولي من سيدة من خارج الوسط الفنى تخرجت في كلية دار العلوم وأنجبت له ابنتين ومنهم ابنته سمر والتى تعمل فى المجال الفنى وبرزت من خلال أكثر من عمل وآخرها فيلم نادى الرجال السرى بطولة كريم عبد العزيز وغادة عادل.



