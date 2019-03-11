قرار عاجل من الصين بشأن حادث الطائرة الإثيوبية

قررت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8، وذلك بعد يوم واحد من تحطم طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس 8، والتي تحطمت صباح أمس وهي في طريقها إلى نيروبي وأودت بحياة 157 شخصا.



وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أن ضحايا الطائرة هم مواطنين من 35 دولة، قائلة في بيان لها: "قائمة القتلى تشمل 32 كينيا و18 كنديا و9 إثيوبيين و8 إيطاليين و8 صينيين و8 أمريكيين و7 بريطانيين و7 فرنسيين و6 مصريين و5 ألمانيين و4 هنود و4 سلوفاكيين و3 نمساويين و3 سويديين و3 روس ومغربيان وإسبانيان وبولنديان وإسرائيليان".



كما قتل شخص واحد من كل من السعودية واليمن والسودان والصومال وجيبوتي وبلجيكا وإندونيسيا والنرويج وصربيا وإيرلندا وتوجو وموزمبيق ورواندا وأوغندا ونيبال ونيجيريا.



وتحطمت الطائرة من طراز "بوينغ 737-800MAX" التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا.



وأقلعت الطائرة عند الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من العاصمة أديس أبابا باتجاه نيروبي، وفقد الاتصال بها بعد ست دقائق.