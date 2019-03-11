سمسم شهاب يطرح أنا لو كرهتك.. فيديو

طرح الفنان سمسم شهاب اغنية جديدة بعنوان "أنا لو كرهتك" وهى من كلمات هاني الصغير، ألحان وليد عبد العظيم الذي تعاون معه سمسم في ألبومه الجديد "بنتولد" وهي أغنية ذات طابع شعبي وحققت نسب مشاهدة عالية بعد ساعات من طرحها على موقع اليوتيوب.



يذكر ان سمسم شهاب بدأ فى طرح أغانى البومه الجديد من خلال صفحته على الفيس وبدأ بطرح أغنية " عايش جدع " ، وأغنية أخرى بعنوان "أنا عيني في عنيك".



كما يستعد سمسم شهاب لإحياء العديد من الحفلات والاحتفال بطرح ألبومه الجديد.



