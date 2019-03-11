

أولا عليك بالتنظيف السريع للكبد والقوانص فور شرائها طازجة؛ حتى لا تتراكم بها الدهون وتلتصق ويصعب غسلها، لهذا ابدأي تنظيفها بالتقطيع ورمي ما بها من دهون بيضاء ملتصقة على القوانص وأيضا نزع الجلدة الصفراء الملتصقة بها، لأن هذه الدهون والجلد هما المسبب الرئيسي لرائحتها وطعمها المنفر "الزفارة".



بعد إزالة الدهون يمكنك تقطيع القوانص حسب رغبتك أو تركها على حجمها كامل كما هي، ومن ثم تابعي غسلها، حتى تتأكدي من تنظيفها ليكون شكلها كما موضح في الصورة بدون أى شوائب.



- النقع:



عليك بنقع الكبد والقوانص جيدا لغسلها بطريقة صحيحة من خلال إضافة ملعقة كبيرة من الملح وكمية مناسبة من الدقيق الأبيض ويفرك بها جيدا وتترك قليلا في المياه ثم تغسل بماء نظيف مما يجعلها ذات ملمس ورائحة طيبة.



ثم تابعي تنظيفها بنقعها مجددا في مياه نظيفة بها خل أبيض، ثم يتم شطفها بماء نظيف ثم تصفيتها وهو ما يجعلها تتخلص من رائحتها وملمسها اللزج.



- السلق:



حتى تتأكدين من القضاء التام على رائحة وطعم الكبد والقوانص، عليك بوضعها بعد الغسيل، في مياه مغلية بها بصل وملح وفلفل وحبهان وورق لورا؛ حتى يتم غليها وسلقها، وهو ما يجعلك تحصلي على طعم ورائحة لها جيدة وكأنها دجاج بطعم رائع، كما يمكنك استخدام الشوربة أو رميها على حسب رغبتك.

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي 3 طرق سريعة للتخلص من رائحة الكبد والقوانص، لعشاق الكبد والقوانص.