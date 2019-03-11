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منوعات

حرامي يفقد فتاة وعيها أمام الأسانسير.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:02 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة الهجوم على شابة بعنف أمام المصعد، بعدما وجه لها رجل ضربة قاسية أفقدتها وعيها.

التقط الفيديو في ألبا يوليا بوسط رومانيا، بعدما ظهرت الشابة البالغة من العمر 20 عامًا تقف أمام المصعد، حتى ظهر رجل يمشي ببطء خلفها عندما كانت تتصفح هاتفها، وهجم عليها.

تلقت الشابة ضربة قوية أسقطتها أرضًا، ثم سرق منها حقيبتها وهاتفها وهرب، الأمر الذى نتج عنه فقدان الفتاة ذاكرتها، بينما ألقت الشرطة القبض على الجاني لاحقًا.


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