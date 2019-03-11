سعر الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الاثنين

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا ملحوظا أمام الجنيه اليوم الاثنين، وفق آخر تحديث للبنك المركزي.
وجاءت الأسعار كالتالي:
الدولار الأمريكي:
شراء : 17.38 جنيه
بيع : 17.48 جنيه
اليورو:
شراء : 19.54 جنيه
بيع : 19.66 جنيه
الجنيه الإسترليني:
شراء : 22.64 جنيه
بيع : 22.76 جنيه
الريال السعودي:
شراء : 4.63 جنيه
بيع : 4.66 جنيه
الدينار الكويتي:
شراء : 57.21 جنيه
بيع : 57.56 جنيه
درهم اماراتى :
شراء : 4.73 جنيه
بيع : 4.76 جنيه
وجاءت الأسعار كالتالي:
الدولار الأمريكي:
شراء : 17.38 جنيه
بيع : 17.48 جنيه
اليورو:
شراء : 19.54 جنيه
بيع : 19.66 جنيه
الجنيه الإسترليني:
شراء : 22.64 جنيه
بيع : 22.76 جنيه
الريال السعودي:
شراء : 4.63 جنيه
بيع : 4.66 جنيه
الدينار الكويتي:
شراء : 57.21 جنيه
بيع : 57.56 جنيه
درهم اماراتى :
شراء : 4.73 جنيه
بيع : 4.76 جنيه