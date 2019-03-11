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اقتصاد

سعر الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الاثنين

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:00 ص
سعر الدولار و العملات
سعر الدولار و العملات أمام الجنيه اليوم الاثنين
عبد العزيز جمال
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا ملحوظا أمام الجنيه اليوم الاثنين، وفق آخر تحديث للبنك المركزي.

وجاءت الأسعار كالتالي:

الدولار الأمريكي:
شراء : 17.38 جنيه
بيع : 17.48 جنيه

اليورو:
شراء : 19.54 جنيه
بيع : 19.66 جنيه


الجنيه الإسترليني:
شراء : 22.64 جنيه
بيع : 22.76 جنيه


الريال السعودي:
شراء : 4.63 جنيه
بيع : 4.66 جنيه

الدينار الكويتي:
شراء : 57.21 جنيه
بيع : 57.56 جنيه

درهم اماراتى ​:
شراء : 4.73 جنيه
بيع : 4.76 جنيه

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