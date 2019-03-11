مصرع موظف في تصادم بسوهاج

استقبل مستشفي البلينا المركزي موظف بمجلس المدينة جثة هامدة إثر سقوطه بدراجة بخارية على طريق قرية الساحل قبلي.



تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إشارة من مستشفي البلينا المركز بوصول "حميد. م. ح" 52 عاما موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ويقيم بناحية الساحل قبلي دائرة المركز جثة هامدة، بسؤال شقيقه رجب، 68 عاما بالمعاش، قرر بأنه أثناء قيادة المذكور دراجته البخارية بدون لوحات معدنية بذات الناحية إختلت عجلة القياده بيده مما أدي لسقوطه أرضًا وحدوث إصابته ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.



وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود جرح رضي بفروة الرأس وقطع بالأذن اليسري وكسور متفرقة بالجسم وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

