حبس سائق لحيازته بندقية و120 جرام حشيش بسوهاج

أمرت النيابة العامة بطهطا، بحبس سائق ٤ ايام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته بندقية آلية و١٢٠ جراما عقب انقلاب سيارته به.



تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا يفيد انقلاب سيارة نقل قيادة "رمضان. ع. ع" 49 عاما سائق ويقيم بناحية دائرة مركز طهطا وضبط بحوزته بندقية أليه بها خزينة بداخلها ٢٢ طلقة من ذات العيار، و٢٣ قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 120 جراما، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه.



بالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم ٤ أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.