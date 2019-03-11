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ديني

مستشار المفتي يقدم روشتة لحفظ النفس والبدن من أعمال السحر والشعوذة

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:40 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قدم الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، روشتة هامة لحفظ النفس والبدن من أعمال السحر والشعوذة.

وقال عاشور، في لقائه على فضائية "الناس"، إنه ينبغي المحافظة على الصلوات في أوقاتها خاصة صلاة الفجر فمن حافظ عليها بقوة ويقين وإخلاص فهو في ذمة الله ولن يمسه شئ.

وأشار إلى أنه ينبغي كذلك أن يجعل كل شخص له ورد يومي من الأذكار فمثلا قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص والنوم على آية الكرسي وهذا يكون في وقت يسير ليس فيه مشقة.

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