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رشا مجدي عن تولى الوزير حقبة النقل: بداية لوقف نزيف الدماء..فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:09 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدى: إن سجل النجاح للفريق كامل الوزير ملئ بالإنجازات مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى لترشيحه لتولى حقيبة وزارة النقل وتطوير كافة هيئاتها.

وأضافت مجدى خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن خطوة تولى الفريق كامل الوزير ستكون خطوة كبيرة لتطوير وزارة النقل، مشيرة إلى أنها بداية خطوات وقف نزيف الدماء على قضبان سكك حديد مصر.

وأكدت أن الرئيس بالأمس حدد موعد الانتهاء من تطوير السكة الحديد فى 30 يونيو 2020.

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