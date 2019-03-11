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سيارات

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو تفاديا للزحام.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات المرور، بأن هناك استقرارا في الحالة الجوية على الطرق السريعة بالشكل الذي لا يؤثر على الحركة.

وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك أحجامًا متوسطة في منطقة نفق السلام للقادم من الطريق الزراعي وأيضًا منطقة أعلى البساتين حتى كوبري الأوتوستراد للمتجهين للقاهرة الجديدة، لافتا إلى أن مداخل القاهرة بالكامل سواء الطرق السريعة السويس الصحراوي والإسماعيلية ومحور شبرا بنها ومصر إسكندرية الصحراوي والزراعي حتى تقاطعاتها مع أسفل الطريق الدائري والعكس، تعمل بشكل جيد.

وأوصى مشرف المرور، السائقين باستخدام محور الواحات أو روض الفرج ومنها إلى الدائري، كما أن محور شهد كثافات متوسطة.

وتابع: «الطريق الدائري للقادم من الجيزة للقاهرة الجديدة به كثافات مرورية متوسطة».

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