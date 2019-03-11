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الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:41 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أفاد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن اليوم يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات على جميع أنحاء الجمهورية.

وحذر "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الإثنين، من انتشار شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر خاصًة فى الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأضاف "رئيس هيئة الأرصاد الجوية" أن غدًا الثلاثاء سيشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، ثم تنخفض درجات الحرارة يوم الأربعاء بمعدل 7 درجات.

وقال إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بنهاية الأسبوع، متوقعًا سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

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