ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اعمال نظافة وتجميل بالطرق السريعة في الأقصر.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:08 ص
صدى البلد
شمس يونس
تابع الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر، اعمال النظافة والتجميل بالمركز.

وتفقد رزق، قسم الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية لقرية الطود واشرف على قص الأشجار المتداخلة باسلاك الكهرباء بالطريق السريع القاهره اسوان بداية من كوبري مدخل مدينة الطود.

من ناحية أخري قامت ادارة الكهرباء بالوحدة المحليه لمركز الطود بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية منشية النوبه برئاسة الأستاذ بصري النوبي يوسف رئيس قرية منشية النوبه بتركيب واصلاح الاعطال بكشافات الانارة بأعمدة الكهرباء بقرية منشيه النوبه.

جاء ذلك في إطار الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة من الوحدات المحليه التابعة لمركز ومدينة الطود بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود.
اعمال نظافة وتجميل بالطرق السريعة في الأقصر.. صور
اعمال نظافة وتجميل بالطرق السريعة في الأقصر.. صور
اعمال نظافة وتجميل بالطرق السريعة في الأقصر.. صور
اعمال نظافة وتجميل بالطرق السريعة في الأقصر.. صور
اعمال نظافة وتجميل بالطرق السريعة في الأقصر.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة سوداء جذابة

مستشار المفتي يتحدث عن سحر ربط الأزواج والتفريق بينهم.. فيديو

انتبه .. قشرة الرأس قد ترتبط بمرض خطير

حكم قطع الصلاة بالكعبة خوفا على الابن من الضياع في العمرة.. فيديو

الاقتصاد التركي ينكمش 3% بأسوأ من المتوقع

سعر الذهب اليوم الإثنين 11-3-2019

الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

فاصل كوميدى .. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء .. فيديو

التنمية المحلية: تمويل 447 مشروعا جديدا فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى

شاهد.. انتشار الباعة الجائلين حول ضريح سعد زغلول

حفيدة أم كلثوم تغزو يوتيوب بـ5 ملايين مشاهدة بعد غنائها افرح يا قلبي.. فيديو

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو تفاديا للزحام.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تقف فى صف المواطنين.. قوافل ومنافذ للفقراء ومحاربة مافيا السلع ومأموريات لمساعدة المسنين

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

فيديو

شاهد.. وزير التجارة يستقبل وفد رجال الأعمال اليابانيين بحضور أبو العينين
الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو
شاهد.. انتشار الباعة الجائلين حول ضريح سعد زغلول
صحة البرلمان تطالب بحملات مفاجئة للكشف عن متعاطي المخدرات.. فيديو
تطورات الحالة الصحية لعادل إمام تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟