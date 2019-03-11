اعمال نظافة وتجميل بالطرق السريعة في الأقصر.. صور

تابع الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر، اعمال النظافة والتجميل بالمركز.



وتفقد رزق، قسم الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية لقرية الطود واشرف على قص الأشجار المتداخلة باسلاك الكهرباء بالطريق السريع القاهره اسوان بداية من كوبري مدخل مدينة الطود.



من ناحية أخري قامت ادارة الكهرباء بالوحدة المحليه لمركز الطود بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية منشية النوبه برئاسة الأستاذ بصري النوبي يوسف رئيس قرية منشية النوبه بتركيب واصلاح الاعطال بكشافات الانارة بأعمدة الكهرباء بقرية منشيه النوبه.



جاء ذلك في إطار الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة من الوحدات المحليه التابعة لمركز ومدينة الطود بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود.