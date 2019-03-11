رئيس جامعة الأزهر: دورنا في القارة الأفريقية قائم منذ عقود طويلة.. صور

كشف الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، عن دور الجامعة مع القارة الإفريقية، منوها إلى أنه قائم منذ عقود طويلة.



وأضاف المحرصاوي،في حوار لـ"صدى البلد"،أن الجامعة تستضيف أبناء القارة للدراسة وهذا الدور وضح أكثر بعد التواصل مع لجنة التصنيف الإفريقية وتم ترشيح جامعة الأزهر لتمثل الجامعات المصرية من قبل لجنة التصنيف الإفريقي وتم تصنيف قطاع الطب في الجامعة بتقدير ممتاز وكذلك حصلت مصر على عضوية مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية لتمثل جامعات شمال إفريقيا لتشارك في رسم السياسة التعليمية لجامعات شمال إفريقيا.



كما تم عقد ورش عمل تعنى برقمنة الأبحاث العلمية والعمل على الأرشفة الإلكترونية لتتحول الجامعة إلى الجامعة الذكية، وكذلك عقد ورس عمل عن صناعة الدواء في أفريقيا والتوسع مع اتحاد الجامعات.



كما حصلت الجامعة على موافقة إنشاء مكتب إقليمي لجماعات شمال إفريقيا وإقامة أولمبياد رياضي للتجمعات الأفريقية في 14 مارس الجاري وكذلك إقامة مؤتمر دولي لهذه الجامعات في شهر يوليو المقبل وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



