المقاصة فى اختبار صعب أمام الداخلية بالدورى الممتاز اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية فى مواجهة مصر المقاصة بملعب العباسية اليوم فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019 .



ويسعى فريق الداخلية بقيادة مدربه علاء عبدالعال، إلى الفوز من أجل تصحيح مسار فريقه بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد مسلسل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الأونة الأخيرة .



وفى المقابل يدخل المقاصة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الاستمرار فى المنافسة على المراكز الأولى والمربع الذهبى بالدورى .



ويمتلك المقاصة 38 نقطة محتلا بها المركز الخامس ، بينما يقع الداخلية فى المركز الـ16 برصيد 23 نقطة .