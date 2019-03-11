ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المقاصة فى اختبار صعب أمام الداخلية بالدورى الممتاز اليوم

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:52 ص
علاء عبدالعال
علاء عبدالعال
عمرو الحلواني
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية فى مواجهة مصر المقاصة بملعب العباسية اليوم فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019 .

ويسعى فريق الداخلية بقيادة مدربه علاء عبدالعال، إلى الفوز من أجل تصحيح مسار فريقه بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد مسلسل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الأونة الأخيرة .

وفى المقابل يدخل المقاصة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الاستمرار فى المنافسة على المراكز الأولى والمربع الذهبى بالدورى .

ويمتلك المقاصة 38 نقطة محتلا بها المركز الخامس ، بينما يقع الداخلية فى المركز الـ16 برصيد 23 نقطة .

ترشيحاتنا

ماذا حدث لرجلين لحظة تحطم حوض سمك عملاق بأحد الكافيهات؟.. فيديو

حرامي يفقد فتاة وعيها أمام الأسانسير.. فيديو

تعرف على ابنة الراحل محمد متولى في ذكرى ميلاده

هند عبد الرسول.. تتحدى المستحيل لتصل إلى قمة هرم النجاح بقنا

10 أشياء صادمة يجب أن تعرفيها عن صحة الثدي وفرص الإصابة بالسرطان

3 طرق سريعة للتخلص من رائحة الكبد والقوانص

انتبه .. قشرة الرأس قد ترتبط بمرض خطير

قرار مهم من إثيوبيا والصين بعد حادث الطائرة بوينج 737 ماكس 8

علي جمعة يحذر من إكمال الصلاة عند الشعور بالنعاس لهذا السبب

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

بعدما آثار الرعب والفزع عدة أشهر.. الأهالي يصطادون تمساحا في بلدة إندونيسية

التنمية المحلية: تمويل 447 مشروعا جديدا فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تقف فى صف المواطنين.. قوافل ومنافذ للفقراء ومحاربة مافيا السلع ومأموريات لمساعدة المسنين

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

فيديو

شاهد.. وزير التجارة يستقبل وفد رجال الأعمال اليابانيين بحضور أبو العينين
الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو
شاهد.. انتشار الباعة الجائلين حول ضريح سعد زغلول
صحة البرلمان تطالب بحملات مفاجئة للكشف عن متعاطي المخدرات.. فيديو
تطورات الحالة الصحية لعادل إمام تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟