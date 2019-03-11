محافظ القليوبية: اختيار أم مثالية وأب ذوي إعاقة بمسابقة الاسرة





مشيرا الى أنه سيتم خلال مسابقة اختيار الشخص المثالي في فئات "أم ذات إعاقة - أم لأبناء ذوي إعاقة - أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة" ويجرى تحديد ذلك في استمارة الترشح.



اشاد المحافظ بإطلاق مسابقة الأسرة المصرية مارس 2019 الخاصة بذوي الإعاقة وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع المجلس القومي للإعاقة مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم كل الدعم لأبنائها من ذوي القدرات الخاصة لتمكينهم ودمجهم داخل مجتمعهم فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ويتمتعون بقدرات إنتاجية لا يستهان بها والكثير منهم حقق بطولات في كافة المجالات.



يذكر أن المجلس القومي لشئون الإعاقة أعلن عن إطلاق مسابقة الأسرة المصرية مارس 2019 التي من خلالها سيتم اختيار الشخص المثالي في الفئات الآتية: أم ذات إعاقة - أم لأبناء ذوى إعاقة - أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة وعلى المتقدمين ملء استمارة الترشح من خلال الدخول على الرابط التالي (https://goo.gl/forms/cb105ng3dkivt5sD2) أو من خلال صفحة المجلس القومى لشئون الإعاقة على فيسبوك (https://www.facebook.com/NCDA.EG.Gov).





أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أن مسابقة الاسرة المصرية الخاصة بذوي الاعاقة تأتي تقديرًا للدور العظيم الذي تقوم به الأسرة في بناء الوطن.