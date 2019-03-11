شاهد.. وزير التجارة يستقبل وفد رجال الأعمال اليابانيين بحضور أبو العينين





وكان في استقبال وفد رجال الأعمال اليابانيين، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة،محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الياباني، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



ضم الوفد "هيرويوكد ايشيجى"، رئيس منظمة جيترو اليابانية، و"يوشيفو ميأومورا"، الممثل الرئيسى لوكالة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" فى مصر، و"ياسوشى هاشيغاوا"، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، و"ماساكى نوكى"، سفير اليابان لدى القاهرة، و"ساتوشى أوزاوا"، المستشار التنفيذى الأول لشركة تويوتا تسوشو اليابان، إضافةً إلى أعضاء الجانبين المصرى واليابانى فى مجلس الأعمال المصرى اليابانى، وعدد من الشركات المصرية التى لديها مشروعات مشتركة مع الجانب اليابانى، منها مجموعة شركات العربى وكليوباترا وسوزوكى إيجيبت.

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا يرصد مشاركة رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الياباني، في حضور الجولة التي نظمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس اليوم، لوفد يابانى من كبريات الشركات اليابانية ومنظمة "جيترو"، ووكالة "جايكا" اليابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.