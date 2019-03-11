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أخبار العالم

صحيفة كويتية: صفقة أمريكية بقيمة 43.2 مليون دولار لتحديث سلاح الجو الكويتي

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، عن إبرام صفقة أمريكية بقيمة 43.2 مليون دولار (نحو 13.1 مليون دينار)؛ لتحديث سلاح الجو الكويتي.

ونقلت الصحيفة عن موقع "ديفنس ورلد" قوله، إن شركة "هاريس كورب" الأمريكية فازت بعقد بقيمة 43.2 مليون دولار، لإضافة معدات حربية إلكترونية إلى الطيران الحربي الكويتي.

وأوضحت أن العقد الجديد يشمل شراء أنظمة إلكترونية مُضادَّة إضافية متكاملة، يتم تركيبها على متن أنظمة التشويش للطائرات، لافتة إلى أن الكويت ستستخدم الطائرات المحدثة بدلا من المتقادمة.

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