مواجهة قوية بين حرس الحدود وإنبى بالدورى الممتاز

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود مع إنبى بملعب "المكس" اليوم، فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.



ويدخل حرس الحدود بقيادة مدربه طارق العشرى المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح المسار نتيجة الموقف الصعب الذي يمر به الفريق فى جدول ترتيب الدورى.



وهو الأمر نفسه بالنسبة لفريق إنبى بقيادة مدربه على ماهر الذى يسعى إلى تحقيق الفوز والخروج من الموقف المتأزم الذى بات عليه بجدول ترتيب المسابقة عقب مسلسل النتائج السلبية الذى تلقاه فى الفترة الأخيرة.



ويمتلك حرس الحدود 27 نقطة محتلا بها المركز الـ 12 بينما يقع إنبى فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 21 نقطة.

