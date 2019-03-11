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ثقافة

صدور طبعة ثانية من حواديت وحكايات من شعر أحمد شوقى للأطفال

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:10 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
صدرت حديثا الطبعة الثانية من كتاب "حواديت وحكايات من شعر أحمد شوقى للأطفال" للكاتب مصطفى غنايم.

وذلك بعد نفاد الطبعة الأولى من أجزاء الكتاب الثلاثة والتى تضم صياغة نثرية فى شكل حدوتة مرسومة لعشر قصائد من ديوان أمير الشعراء للأطفال.

وتأتى فكرة العمل فى اطار سعى الكاتب لتيسيير التراث الشعرى للأطفال وإعادة الأطفال إلى مطالعة اشعار احمد شوقى وامتاعهم بالحدوتة النثرية المكتوبة بلغة مسجوعة تحافظ على الإيقاع والنغم حتى يصل الطفل إلى الأهداف الخلقية والوطنية والتربوية.. وقد اسهمت الرسوم الفنية التى قامت بها الفنانة صفاء عبد الظاهر فى جذب الأطفال إلى شخوص العمل من الطيور والحيوانات والتى يعشقها الأطفال ويتعلقون بها ويدركون القيم من خلالها بصورة افضل من الوعظ والحكى المباشر.

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