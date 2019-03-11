جامع: نعمل على الانتهاء من 13 مجمعا صناعيا في مختلف محافظات مصر.. فيديو

أكدت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز حاليا يعكف على دراسة الإستراتيجية الخاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر



وأشارت "جامع" خلال مداخلة هاتفية لها بفضائية "extra news"، اليوم الاثنين، إلى أن هناك الكثير من الوزارات والهيئات لديها اهتمام بقطاع تنمية المشروعات، ولذلك عكف الجهاز على هذه الإستراتيجية من أجل تعظيم الاستفادة من هذه الأعمال وعدم تكرار المجهودات.



ولفتت إلى أن الغرض من الإستراتيجية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هو التنسيق ما بين هذه الجهود لتعظيم المردود، مؤكدة أن الجهاز يستحوذ على اهتمام الدولة والمواطن، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل على الانتهاء من 13 مجمعا صناعيا في مختلف محافظات مصر، حيث يقوم بتنفيذها هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.