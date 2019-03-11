عامل يطعن شقيق طليقته بسبب خلاف على قائمة المنقولات بالخانكة

طعن عامل شقيق طليقته في مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على استلام قائمة المنقولات الزوجية لإنهاء إجراءات الطلاق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قصر العيني في حالة خطيرة.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة الخانكة من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية أبو زعبل – دائرة المرك.





وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طــــرف أول "محمود ع م" 26 عاما عامل مصاب بجرح نافذ بالصدر، وتم نقله لمستشفى قصر العيني ولا يمكن استجوابه وطــــرف ثان "محمود ا س" 27 عاما، عامل ومقيم ذات الناحية ذلك بسبب وجود خلافات عائلية بين الثاني وزوجته "شقيقة الأول" انتهت للطلاق.





كما تبين أنه حال تواجد الأول بناحية سكن الثاني لاستلام قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بشقيقته، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثاني بالاعتداء على الأول بسلاح أبيض (سكين) محدثًا إصابته المشار إليها وفر هاربا.



