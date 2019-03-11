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محافظات

التحفظ على خلاطة وجرار يستخدمان في أعمال مخالفة بالزقازيق

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:08 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد اللواء هشام الطويل، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخاصة بتوجيه حملات نظافة وتكثيفها بمختلف الشوارع والميادين وأثناء قيام الأجهزة التنفيذية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة نظافه بمنطقة الغشام وفلل الجامعة لمتابعة الأعمال، تبين من خلال المتابعة وجود جرار يلقي مخالفات بطريق الرملية الساعة 11.30 مساءً، كما عُثر على خلاطة بناء تعمل بالمخالفة في مبنى غير صادر له ترخيص.

وقال رئيس مركز ومدينة الزقازيق إنه جرى التحفظ على الجرار والخلاطة ووضعهما أمام مركز ومدينة الزقازيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، كما تم التنبيه على المخالف برفع جميع المخالفات التي ألقاها على الطريق.

وأشار "الطويل" إلى استمرار حملات المتابعة ورفع مخلفات القمامة والبناء على مدار الساعة.

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