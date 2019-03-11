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منوعات

بعد حملات المقاطعة .. فيسبوك يخسر 15 مليون مستخدم

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:06 ص
فيسبوك
فيسبوك
أماني إبراهيم
يبدو أن الحملات المستمرة لمقاطعة موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أثمرت عن نتائج، فوفقا لتقرير إحدى الشركات المختصة في أبحاث السوق فإن عدد مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة انخفضوا 15 مليون عن عدد المستخدمين في عام 2017.

وأعلنت شركة إديسون ريسيرش المختصة في شؤون أبحاث السوق، إلى هذه النتائج في استطلاع أجرته الأسبوع الماضي، ووفقا لصحيفة سبوتنيك الروسية فإن أكبر انخفاض في هذه النسبة جاء بين سن من 12 إلى 34 عاما.

من جانبه صرح لاري روزين رئيس شركة الأبحاث، أن هذا العدد يمثل 6% فقط من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة في عمر الـ 12 عاما.

وتجاوز عدد المنسحبين لمليون شخص جعل روزين يصف هذا الانخفاض بأنه "هبوط ذي معنى"، لأن تأثر به المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا منذ انقطاعهم عن استخدامه في الربع الرابع من عام 2017.

يرجح البعض خروجهم من فيسبوك هي قضايا التسريبات المستمرة التي اتهم فيها فيسبوك، ولكن في الوقت نفسه زادت نسبة المستخدمين الإجمالية بحوالي 9% لتصل إلى 2.23 مليار مستخدم عالميا.

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